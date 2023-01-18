Giriş Tarihi: 18.01.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 06:39

Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlayınca fena ti'ye alındı! Sadece 4 bantla değişiyormuş...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Şu sıralar Hasan Can Kaya ile film çeken ve son pozlarıyla olay olan Büşra Pekin'i görenler tanıyamakta zorlanıyor. Estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlarken sadece dört özel bantla değiştiğini söyleyince sosyal medyada fena ti'ye alındı. Büşra Pekin'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte Büşra Pekin'in estetik açıklaması ve sosyal medyada kısa sürede viral olan son paylaşımı...