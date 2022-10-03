Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
09:00
Büşra Pekin'i tanıyabilene aşk olsun! İncecik olmuştu... Büşra Pekin şimdi de tam bir sarışın oldu!
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin yeni imajı ile ters köşe yaptı. Tam bir sarışın olan Büşra Pekin oldukça farklı bir görünüme kavuştu. İşte saçlarını sarıya boyatan Büşra Pekin'in yeni imajı...