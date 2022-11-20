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Haberler Galeri Büşra Pekin'in son hali için harcadığı rakam dudak uçuklattı! "Çok estetik hareketler bunlar"
Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 16:27

Büşra Pekin'in son hali için harcadığı rakam dudak uçuklattı! "Çok estetik hareketler bunlar"

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta şahlandı. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını yeni imajı ile gündem oldu. Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin bambaşka biri oldu. Pekin'in son hali için harcadığı rakam ise dudak uçuklattı.

Büşra Pekin’in son hali için harcadığı rakam dudak uçuklattı! Çok estetik hareketler bunlar

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Büşra Pekin’in son hali için harcadığı rakam dudak uçuklattı! Çok estetik hareketler bunlar

Geçen günlerde saçlarını sarıya boyatan Pekin, imaj değişikliğine gitti.

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Büşra Pekin’in son hali için harcadığı rakam dudak uçuklattı! Çok estetik hareketler bunlar

Saçlarının rengini değiştirerek kumrala boyatan 40 yaşındaki oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi.

Büşra Pekin’in son hali için harcadığı rakam dudak uçuklattı! Çok estetik hareketler bunlar

Pekin'in yüzündeki değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Büşra Pekin’in son hali için harcadığı rakam dudak uçuklattı! Çok estetik hareketler bunlar

Hasan Can Kaya ile film çekimlerinden önce sarışın halini daha sonra da imaj değiştirip kumral halini paylaşan Pekin'i görenler tanımadı.

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