Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
16:27
Büşra Pekin'in son hali için harcadığı rakam dudak uçuklattı! "Çok estetik hareketler bunlar"
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta şahlandı. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını yeni imajı ile gündem oldu. Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin bambaşka biri oldu. Pekin'in son hali için harcadığı rakam ise dudak uçuklattı.