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Haberler Galeri Büyüdü Türkiye'nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! "Babaannemin yazması..."
Giriş Tarihi: 23.04.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:34

Büyüdü Türkiye'nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! "Babaannemin yazması..."

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan bu minik kız çocuğu fotoğrafı ise güzeller güzeli bir oyuncumuza ait. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, büyüdü ve şimdilerin en güzel, en başarılı oyuncularından biri oldu. Sosyal medya hesabından nostaljik bu karesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan oyuncumuzu tanıyabildiniz mi? İşte televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlülerin çocukluk halleri...

Büyüdü Türkiye’nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! Babaannemin yazması...

Şimdilerin sevilen oyuncu ve yazarlarından biri olan ünlü isim çocukluk karesi ile hayranlarını geçmişe götürdü.

Büyüdü Türkiye’nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! Babaannemin yazması...

Sosyal medya hesabından nostaljik bu karesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan oyuncumuzu tanıyabildiniz mi?

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Büyüdü Türkiye’nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! Babaannemin yazması...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan bu minik kız çocuğu fotoğrafı ise güzeller güzeli oyuncu İclal Aydın'a ait.

Büyüdü Türkiye’nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! Babaannemin yazması...

İclal Aydın çocukluk karesine "Bu fotoğrafın çekildiği günü hayal meyal hatırlıyorum. Altı yaşımdayım sanırım. Babaannemin gönderdiği yazmalardan biriydi, onun gibi örtün diye tutturmuştum. Kardeşim bebekti. Bayramları beklemek, şiir ezberlemek, törenlere hazırlanmak için çooook zamanım var sanıyordum. Vakit geçmek bilmiyordu.. Geçti.. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.

Büyüdü Türkiye’nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! Babaannemin yazması...

52 yaşındaki İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına almıştı.

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