Giriş Tarihi: 23.04.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
14:34
Büyüdü Türkiye'nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! "Babaannemin yazması..."
Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan bu minik kız çocuğu fotoğrafı ise güzeller güzeli bir oyuncumuza ait. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, büyüdü ve şimdilerin en güzel, en başarılı oyuncularından biri oldu. Sosyal medya hesabından nostaljik bu karesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan oyuncumuzu tanıyabildiniz mi? İşte televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlülerin çocukluk halleri...