Büyüdü Türkiye'nin en güzel oyuncularından oldu! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor! "Babaannemin yazması..."

İclal Aydın çocukluk karesine "Bu fotoğrafın çekildiği günü hayal meyal hatırlıyorum. Altı yaşımdayım sanırım. Babaannemin gönderdiği yazmalardan biriydi, onun gibi örtün diye tutturmuştum. Kardeşim bebekti. Bayramları beklemek, şiir ezberlemek, törenlere hazırlanmak için çooook zamanım var sanıyordum. Vakit geçmek bilmiyordu.. Geçti.. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.