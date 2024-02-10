Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri “Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:08

“Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!

Çiçeği burnunda baba İdo Tatlıses, duygu yüklü paylaşımıyla magazin gündemine damga vurdu… Sosyal medya hesabından ikizlerinin doğum anlarını yayınlayan İdo Tatlıses, düştüğü not ile herkesi duygulandırdı. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Dede İbrahim Tatlıses torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu "Ayeliko evine geldi" diyerek duyurdu. Son olarak, ise İdo Tatlıses, babalığa dair paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı…

“Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!

İdo Tatlıses son paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Babalık heyecanını paylaşan İdo Tatlıses, duygusal sözleriyle gönülleri fethetti. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar.

“Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!

İkizlerine kavuşan çift büyük mutluluk yaşarken, oğullarından birinin kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
“Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!

AMELİYATA ALINDI

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra ameliyata alındı.

“Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!

DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU MÜJDELEDİ

Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.

“Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!

Ünlü çift ve ailesi yaşanan zorlukları geride bıraktı. Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuştu.

SON DAKİKA