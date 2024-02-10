“Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!

İdo Tatlıses son paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Babalık heyecanını paylaşan İdo Tatlıses, duygusal sözleriyle gönülleri fethetti. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar.