Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:08
“Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım” sözleriyle yüreklere dokundu! İkiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ilgi odağı oldu!
Çiçeği burnunda baba İdo Tatlıses, duygu yüklü paylaşımıyla magazin gündemine damga vurdu… Sosyal medya hesabından ikizlerinin doğum anlarını yayınlayan İdo Tatlıses, düştüğü not ile herkesi duygulandırdı. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Dede İbrahim Tatlıses torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu "Ayeliko evine geldi" diyerek duyurdu. Son olarak, ise İdo Tatlıses, babalığa dair paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı…