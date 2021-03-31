Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Bodrum-Datça arasında mekik dokuyor! Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın ayrılık iddialarına inat aşk tazeliyor...

"İçerde" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, bir dargın bir barışık ilişki sürdürmeye devam ediyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan gözde çiftin hakkında sık sık ayrılık haberleri çıkıyor. Ancak Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, bu iddiaları her seferinde el ele göz göze poz vererek yalanlıyor. Son dönemde dijital platformda yaptığı işlerle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, yeni dizisinin çekimlerini tamamladı ve sevgilisi ile soluğu Bodrum'da aldı. Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, şu sıralar Bodrum-Datça arasında mavi suların tadını çıkartıyor...
Giriş Tarihi: 31.03.2021
10:35
Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
10:38
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