Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Bodrum-Datça arasında mekik dokuyor! Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın ayrılık iddialarına inat aşk tazeliyor...

ile - arasında mekik dokuyor! Çağatay Ulusoy- ayrılık iddialarına inat aşk tazeliyor...

"" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift ile , bir dargın bir barışık ilişki sürdürmeye devam ediyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan gözde çiftin hakkında sık sık ayrılık haberleri çıkıyor. Ancak Çağatay Ulusoy ve , bu iddiaları her seferinde el ele göz göze poz vererek yalanlıyor. Son dönemde dijital platformda yaptığı işlerle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, yeni dizisinin çekimlerini tamamladı ve sevgilisi ile soluğu 'da aldı. Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, şu sıralar Bodrum- arasında mavi suların tadını çıkartıyor...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 10:38
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Bodrum-Datça arasında mekik dokuyor! Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın ayrılık iddialarına inat aşk tazeliyor...

"" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift ile , bir dargın bir barışık ilişki sürdürmeye devam ediyor.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Bodrum-Datça arasında mekik dokuyor! Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın ayrılık iddialarına inat aşk tazeliyor...

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan gözde çiftin hakkında sık sık ayrılık haberleri çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Bodrum-Datça arasında mekik dokuyor! Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın ayrılık iddialarına inat aşk tazeliyor...

Ancak ve , bu iddiaları her seferinde el ele göz göze poz vererek yalanlıyor.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Bodrum-Datça arasında mekik dokuyor! Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın ayrılık iddialarına inat aşk tazeliyor...

Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan , zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Bodrum-Datça arasında mekik dokuyor! Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın ayrılık iddialarına inat aşk tazeliyor...

Hürriyet'in haberine göre; Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi oyuncu ile birlikte 'a giden Ulusoy, oradan teknesine atlayarak soluğu 'da aldı.

SON DAKİKA