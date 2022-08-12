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Haberler Galeri Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan şaşırtan açıklama! Çağatay Ulusoy'un ölümden döndüğü iddia edilmişti!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 10:03

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan şaşırtan açıklama! Çağatay Ulusoy'un ölümden döndüğü iddia edilmişti!

Ekranlara uzun bir süre önce ara veren, dijital işlerde boy göstermeyi tercih eden ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, şimdilerde 'Terzi' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır da meslektaşı Duygu Sarışın ile birliktelik sürdüren Çağatay Ulusoy, son olarak sette atlattığı kaza ile gündeme gelmişti. Araçla aksiyon sahnesi çekilirken bir kaza geçiren Ulusoy, otomobilin üzerindeki kamera yerinden fırlayınca ölümden döndüğü iddia edilmişti. Olayla ilgili sevgilisi Duygu Sarışın'dan açıklama geldi. Gerçek ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın’dan şaşırtan açıklama! Çağatay Ulusoy’un ölümden döndüğü iddia edilmişti!

'Terzi' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, çekim sırasında kaza geçirmiş, ölümden dönmüştü. Ulusoy ile uzun süredir aşk yaşayan Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisinin geçirdiği kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın’dan şaşırtan açıklama! Çağatay Ulusoy’un ölümden döndüğü iddia edilmişti!

Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı City's de objektiflere yansıdı. Oyuncu, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un çekim sırasında kaza geçirdiği haberleri hakkında açıklamada bulundu.

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Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın’dan şaşırtan açıklama! Çağatay Ulusoy’un ölümden döndüğü iddia edilmişti!

Posta'nın haberine göre; Duygu Sarışın, "Öyle bir kaza yok. Çağatay Bey'in sağlığı gayet yerinde. Sorduğunuz için teşekkür ederim" demekle yetindi.

Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın’dan şaşırtan açıklama! Çağatay Ulusoy’un ölümden döndüğü iddia edilmişti!

NE OLMUŞTU?

Rol aldığı diziler ve filmlerle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, her hareketiyle gündem olan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Marmaris'in Söğüt Köyü'nden arsa aldığı haberleriyle gündeme gelen, Söğüt'te hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu; 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL'ye satın aldığı öne sürülmüştü.

Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın’dan şaşırtan açıklama! Çağatay Ulusoy’un ölümden döndüğü iddia edilmişti!

ULUSOY'UN PROJESİNDE İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Ayrıca Çağatay Ulusoy'u dizi setlerine geri döndüren 'Süslü Korkuluk' için birçok iddia ortaya atılmıştı. Televizyon ekranlarda boy göstermesi beklenen projenin daha sonra dijital bir platforma satıldığı duyurulmuştu.

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