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Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı olay oluyor…

Çağla Şıkel, annesi ve çocuklarıyla 'da yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Şıkel, önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin beach'inde görüntülendi. Ünlü manken yine oğulları ve 'le plajda oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi. Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından normalleşme süreci sonrasında çıktığı tatilinden bir kare paylaştı. Bu karede bir kız çocuğunu öperken görülen Şıkel paylaşımına ilginç bir not düştü. Kimi zaman yaptığı bebek paylaşımlarıyla öne çıkan Çağla Şıkel'in bu satırları takipçilerinin kafasını karıştırırken kimi takipçileri başarılı ismin yeni bir bebeğe sıcak baktığını yazdı.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 10:51
Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı paylaşım olay oluyor…

Çağla Şıkel, annesi ve çocuklarıyla 'da yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Şıkel, önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin beach'inde görüntülendi. Ünlü manken yine oğulları ve 'le plajda oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi. Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından normalleşme süreci sonrasında çıktığı tatilinden bir kare paylaştı. Bu karede bir kız çocuğunu öperken görülen Şıkel paylaşımına ilginç bir not düştü. Kimi zaman yaptığı bebek paylaşımlarıyla öne çıkan Çağla Şıkel'in bu satırları takipçilerinin kafasını karıştırırken kimi takipçileri başarılı ismin yeni bir bebeğe sıcak baktığını yazdı.

Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı paylaşım olay oluyor…

Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, annesi ve çocuklarıyla 'da yazın tadını çıkarmaya devam ediyor.

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Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı paylaşım olay oluyor…

Şıkel, önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin beach'inde görüntülendi. Ünlü manken yine oğulları ve 'le plajda oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı paylaşım olay oluyor…

41 yaşındaki sunucu ve eski manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından normalleşme süreci sonrasında çıktığı tatilinden bir kare paylaştı.

Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı paylaşım olay oluyor…

Bu karede bir kız çocuğunu öperken görülen Şıkel paylaşımına ilginç bir not düştü.

Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı paylaşım olay oluyor…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Çağla Şıkel, özellikle yoğun temposu dışındaki tüm vaktini Emre Altuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları ve ile birlikte geçiriyor.

Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı paylaşım olay oluyor…

İki erkek annesi olmanın kimi zaman ne kadar zor olabileceğini yaptığı paylaşımlarla gösteren Şıkel bu defa bir kız çocuğu paylaşımı ile takipçilerinin karşısına çıktı.

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