Çağla Şıkel bu yaza damga vurdu… Her yaptığı paylaşım olay oluyor…

Çağla Şıkel, annesi ve çocuklarıyla Bodrum'da yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Şıkel, önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin beach'inde görüntülendi. Ünlü manken yine oğulları Uzay ve Kuzey'le plajda oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi. Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından normalleşme süreci sonrasında çıktığı tatilinden bir kare paylaştı. Bu karede bir kız çocuğunu öperken görülen Şıkel paylaşımına ilginç bir not düştü. Kimi zaman yaptığı bebek paylaşımlarıyla öne çıkan Çağla Şıkel'in bu satırları takipçilerinin kafasını karıştırırken kimi takipçileri başarılı ismin yeni bir bebeğe sıcak baktığını yazdı.