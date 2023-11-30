Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 14:37

Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey kaslarını yarıştırdı... Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel son olarak yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Dubai pozlarını yayınlamıştı. Çağla Şıkel pozlarına yenilerini ekledi. Deneyimli manken bu defa oğulları ile spor salonundan paylaşımda bulundu. Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile kaslarını yarıştırırken küçük oğlu Uzay'ın sevimli halleri dikkat çekti... Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey fiziği ve yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı...