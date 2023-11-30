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Haberler Galeri Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey kaslarını yarıştırdı... Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 14:37

Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey kaslarını yarıştırdı... Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel son olarak yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Dubai pozlarını yayınlamıştı. Çağla Şıkel pozlarına yenilerini ekledi. Deneyimli manken bu defa oğulları ile spor salonundan paylaşımda bulundu. Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile kaslarını yarıştırırken küçük oğlu Uzay'ın sevimli halleri dikkat çekti... Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey fiziği ve yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı...

Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey kaslarını yarıştırdı... Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı!

Şu sıralar aşktan ayakları yerden kesilen Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'yi ailesi ile de tanıştırmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağla Şıkel, kariyerindeki başarısının yanı sıra aynı zamanda çok ilgili bir anne.

Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey kaslarını yarıştırdı... Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, son olarak oğulları ile spor salonundan karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey kaslarını yarıştırdı... Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı!

Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile kaslarını yarıştırırken küçük oğlu Uzay'ın sevimli halleri dikkat çekti...

Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey kaslarını yarıştırdı... Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı!

Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey fiziği ve yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı...

Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey kaslarını yarıştırdı... Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı!

Birlikte oldukça eğlenen Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de giydikleri kostümler ile pozlarını paylaştı sosyal medya kahkahaya boğuldu.

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