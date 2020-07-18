Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!

Şu sıralar tatil tadını çıkaran Çağla Şıkel sosyal medya paylaşımlarıyla yine olay oldu. Formunu korumak için sporunu aksatmayan Çağla Şıkel, son olarak kol kaslarını sergiledi. Çağla Şıkel Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozu ile kol kaslarına dikkat çekti. Daha önce tatil pozlarıyla büyük beğeni toplayan iki çocuk annesi Çağla Şıkel'in kol kası pozuna kısa bir süre içerisine 80 bini aşkın beğeni geldi. İşte düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in birbirinden iddialı pozları...
Giriş Tarihi: 18.07.2020
11:47
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
11:54
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