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Haberler Galeri Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!

Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den !

Şu sıralar tatil tadını çıkaran Çağla Şıkel paylaşımlarıyla yine olay oldu. Formunu korumak için sporunu aksatmayan Çağla Şıkel, son olarak kol kaslarını sergiledi. Çağla Şıkel Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozu ile kol kaslarına dikkat çekti. Daha önce tatil pozlarıyla büyük beğeni toplayan iki çocuk annesi pozuna kısa bir süre içerisine 80 bini aşkın beğeni geldi. İşte düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in birbirinden iddialı pozları...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 11:54
Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!

Şu sıralar tatil tadını çıkaran Çağla Şıkel paylaşımlarıyla yine olay oldu.

Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!

Formunu korumak için sporunu aksatmayan Çağla Şıkel, son olarak kol kaslarını sergiledi.

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Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!

Çağla Şıkel Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozu ile kol kaslarına dikkat çekti.

Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!

Daha önce tatil pozlarıyla büyük beğeni toplayan iki çocuk annesi pozuna kısa bir süre içerisine 80 bini aşkın beğeni geldi.

Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!

İşte düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in birbirinden iddialı pozları...

Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!

Bir kum torbası önünde kol kasını gösteren Çağla Şıkel sosyal medyanın beğenilenlerinden oldu.

Çağla Şıkel mayosunu giydi kaslarını sergiledi! Çağla Şıkel'den kol kası pozu!
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