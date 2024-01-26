Çağla Şıkel takipçileri ile soru cevap yaptı! Çağla Şıkel’in ’Sevgilin var mı?’ sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:10
Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin evlenecekleri konuşulurken ikili yollarını sürpriz bir şekilde ayırdı. Son olarak sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından soru cevap yaptı! Fit hali ile yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki, iki çocuk Çağla Şıkel'in güzellik sırlarının yanı sıra özel hayatı da çok merak edildi. Spor ve kilo sırlarını takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel'in "Sevgilin var mı?" sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel'in hakkında merak edilenleri yanıtladığı soru-cevap paylaşımları...