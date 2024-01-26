Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çağla Şıkel takipçileri ile soru cevap yaptı! Çağla Şıkel'in 'Sevgilin var mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:10

Çağla Şıkel takipçileri ile soru cevap yaptı! Çağla Şıkel'in 'Sevgilin var mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti...

Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin evlenecekleri konuşulurken ikili yollarını sürpriz bir şekilde ayırdı. Son olarak sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından soru cevap yaptı! Fit hali ile yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki, iki çocuk Çağla Şıkel'in güzellik sırlarının yanı sıra özel hayatı da çok merak edildi. Spor ve kilo sırlarını takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel'in "Sevgilin var mı?" sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel'in hakkında merak edilenleri yanıtladığı soru-cevap paylaşımları...

Çağla Şıkel takipçileri ile soru cevap yaptı! Çağla Şıkel’in ’Sevgilin var mı?’ sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti...

Geçtiğimiz günlerde 45 yaşına basan deneyimli manken Çağla Şıkel özel hayatı ile sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden. Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden iki oğlu bulunan Çağla Şıkel'in adı son olarak Nail Gönenli ile anılmıştı.

Çağla Şıkel takipçileri ile soru cevap yaptı! Çağla Şıkel’in ’Sevgilin var mı?’ sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti...

8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan ve evlenecekleri konuşulurken yollarını ayıran Çağla Şıkel, son olarak sosya medya hesabından takipçilerinin sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verdi. Anneliği, güzelliği, fit hali ile övgüleri toplayan Çağla Şıkel'in özel hayatı da oldukça merak edildi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çağla Şıkel takipçileri ile soru cevap yaptı! Çağla Şıkel’in ’Sevgilin var mı?’ sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından yaptığı soru cevap paylaşımlarına "Sevgilin var mı?" sorusuna verdiği yanıt damga vurdu.

Çağla Şıkel takipçileri ile soru cevap yaptı! Çağla Şıkel’in ’Sevgilin var mı?’ sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti...

İşte Çağla Şıkel'in hakkında merak edilenleri yanıtladığı soru-cevap paylaşımları...

Çağla Şıkel takipçileri ile soru cevap yaptı! Çağla Şıkel’in ’Sevgilin var mı?’ sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti...

Fit hali ile yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki, iki çocuk Çağla Şıkel'in güzellik sırlarının oldukça dikkat çekti.

SON DAKİKA