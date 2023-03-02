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Haberler Galeri Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Uzay tıpkı babası! Emre Altuğ’dan oğlu Uzay'ın doğum gününde duygusal paylaşım!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 15:03

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Uzay tıpkı babası! Emre Altuğ’dan oğlu Uzay'ın doğum gününde duygusal paylaşım!

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan karakteriyle karşımıza çıkan Emre Altuğ, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. İki çocuk babası Emre Altuğ, her paylaşımıyla gündem oluyor. 2008 yılında nikah masasına oturduğu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Emre Altuğ özel hayatıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden. Emre Altuğ son olarak 11 yaşına basan küçük oğlu Uzay'ın doğum gününü duygusal bir paylaşım ile kutladı. Emre Altuğ 'Canım oğlum, küçük prensim, Uzay'ım iyi ki doğdun' notuyla paylaşım yaparken Çağla Şıkel de eski eşi Emre Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalmadı. Oğlu Uzay'ın doğum gününü 'İyi ki doğdun yavrum… İyi ki varsın…' sözleriyle kutladı. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Uzay'ın beğeni yağan karesi…

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Uzay tıpkı babası! Emre Altuğ’dan oğlu Uzay’ın doğum gününde duygusal paylaşım!

İki ünlü isim Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında hayatlarını birleştirdi.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Uzay tıpkı babası! Emre Altuğ’dan oğlu Uzay’ın doğum gününde duygusal paylaşım!

2015 yılında ayrılan çiftin bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu var.

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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Uzay tıpkı babası! Emre Altuğ’dan oğlu Uzay’ın doğum gününde duygusal paylaşım!

Sosyal medyayı aktif kullanan Emre Altuğ, bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Uzay tıpkı babası! Emre Altuğ’dan oğlu Uzay’ın doğum gününde duygusal paylaşım!

Oğlu Uzay'ın fotoğrafını paylaşan Emre Altuğ 'Canım oğlum, küçük prensim, Uzay'ım iyi ki doğdun' notuyla oğlunun doğum gününü kutladı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Uzay tıpkı babası! Emre Altuğ’dan oğlu Uzay’ın doğum gününde duygusal paylaşım!

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalmadı. Oğlu Uzay'ın doğum gününü 'İyi ki doğdun yavrum… İyi ki varsın…' sözleriyle kutladı.

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