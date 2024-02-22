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Haberler Galeri Çağla Şıkel'in 9 odalı süper lüks villası büyüledi! Çağla Şıkel'in oğullarıyla yaşadığı eve bakın...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 07:00

Çağla Şıkel'in 9 odalı süper lüks villası büyüledi! Çağla Şıkel'in oğullarıyla yaşadığı eve bakın...

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi...

Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası büyüledi! Çağla Şıkel’in oğullarıyla yaşadığı eve bakın...

44 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında...

Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası büyüledi! Çağla Şıkel’in oğullarıyla yaşadığı eve bakın...

Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolunda hızla ilerleyen ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Çağla Şıkel, hala oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.

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Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası büyüledi! Çağla Şıkel’in oğullarıyla yaşadığı eve bakın...

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor.

Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası büyüledi! Çağla Şıkel’in oğullarıyla yaşadığı eve bakın...

İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası büyüledi! Çağla Şıkel’in oğullarıyla yaşadığı eve bakın...

Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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