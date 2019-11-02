Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’

Manken Çağla Şıkel annesinin doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Çağla Şıkel'in duygu yüklü mesajı takiplerini duygulandırdı. Manken Çağla Şıkel Intagramdan annesinin fotoğrafını paylaştı. Annesinin doğum gününü kutlayan Çağla Şıkel, annesi için duygusal bir yazı paylaştı. "Sen hep diyorsun ya 'ben sizin için yaşıyorum' diye. Biz de seni daha da gururlandırmak, göğsünü kabartmak ve mutlu etmek için yaşıyoruz. Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem. Yavrularımın bir tanecik anneannesi, bizim her şeyimiz, annemiz iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çoookkk seviyorum."