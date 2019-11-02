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  • Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’

Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’

Manken Çağla Şıkel annesinin doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Çağla Şıkel'in duygu yüklü mesajı takiplerini duygulandırdı. Manken Çağla Şıkel Intagramdan annesinin fotoğrafını paylaştı. Annesinin doğum gününü kutlayan Çağla Şıkel, annesi için duygusal bir yazı paylaştı. "Sen hep diyorsun ya 'ben sizin için yaşıyorum' diye. Biz de seni daha da gururlandırmak, göğsünü kabartmak ve mutlu etmek için yaşıyoruz. Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem. Yavrularımın bir tanecik anneannesi, bizim her şeyimiz, annemiz iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çoookkk seviyorum."

Giriş Tarihi: 02.11.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 16:38
Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’

Manken Çağla Şıkel, annesinin doğum günü için Instagram'dan duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Çağla Şıkel, Intagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. Annesinin doğum gününü kutlayan Şıkel, takipçilerini şaşırttı. Çağla Şıkel'in annesini görenler ünlü manken ile annesinin çok benzediğini söyledi. Çağla Şıkel'in annesine olan benzerliği hayret ettirdi. İşte Çağla Şıkel'in annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri…

Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’

AKIN AKINÖZÜ

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Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’
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Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’
Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’
Çağla Şıkel’in annesiyle olan benzerliği pes dedirtti! Çağla Şıkel ‘Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem’

SERTAB ERENER

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