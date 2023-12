Giriş Tarihi: 05.12.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 12:47

Çağla Şıkel’in yeni imajı takipçilerinin gözünden kaçmadı! Sosyal medyada alay konusu oldu! ‘Ah be Çağla neden yaptın bunu kendine!’

Güzelliğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçisi olan Şıkel, günlük hayatını sık sık paylaşıyor. Deneyimli manken bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi. 49'uncusu gerçekleşen Pantene Altın Kelebek ödül töreninde, her sene olduğu gibi bu sene de Çağla Şıkel sundu. Her geçen yıl yaş alsa da düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen, her giydiğini yakıştırdığımız ünlü sunucu Çağla Şıkel iki tane kıyafet giydi. Hayranları Çağla Şıkel'in tercih ettiği elbiseleri çok beğenirken, yeni imajını pek sevmedi. Takipçileri Çağla Şıkel'in yüzündeki değişimi hemen fark etti. Tavşan diş modasına uyan Çağla Şıkel'in son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Çağla Şıkel'in yeni imajına gelen yorumlar…