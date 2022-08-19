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Haberler Galeri Çağla’dan dikkat çeken yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti!
Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 08:19

Çağla’dan dikkat çeken yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti!

Ünlü manken Çağla Şıkel'in gönlünü Zeynep Bastık'tan boşanan menajer Tolga Akış'a kaptırdığı iddia edilmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanma kararı aldıklarını açıklamış ve geçtiğimiz günlerde tek celsede evliliklerini noktalamıştı. Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edilmiş; ancak Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Şıkel ise, Tolga Akış'la ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski kocası Tolga Akış'ın aşk yaşadığı haberinin ayrıntıları...

Çağla’dan dikkat çeken yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti!

Son dönemin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık'la geçen yıl nikah masasına oturan ve geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanan Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edilmiş; ancak Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Şıkel ise, Tolga Akış'la ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti.

Çağla’dan dikkat çeken yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti!

43 yaşındaki model Çağla Şıkel, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Hızlıca aracına binen ünlü isim, basın mensuplarıyla konuşarak Çeşme tatilinin çok iyi geçtiğini söyledi.

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Çağla’dan dikkat çeken yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti!

Milliyet'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de yakınlaştıkları iddia edilen ve adının aşk dedikodularına karıştığı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış hakkındaki sorulara Şıkel, "Daha sonra konuşuruz" demekle yetinip güldü.

Çağla’dan dikkat çeken yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti!

Çağla Şıkel böylelikle aşk haberlerini yalanlamamış oldu.

Çağla’dan dikkat çeken yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti!

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi ile yazışmaları ifşa olan Çağla Şıkel'in adı öyle bir isimle anıldı ki duyanlar şaşıp kaldı.

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