Giriş Tarihi: 20.08.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 10:59

Dikkat çeken yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti!

Ünlü manken Çağla Şıkel'in gönlünü Zeynep Bastık'tan boşanan menajer Tolga Akış'a kaptırdığı iddia edilmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanma kararı aldıklarını açıklamış ve geçtiğimiz günlerde tek celsede evliliklerini noktalamıştı. Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edilmiş; ancak Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Şıkel ise, Tolga Akış'la ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski kocası Tolga Akış'ın aşk yaşadığı haberinin ayrıntıları...