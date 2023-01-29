Giriş Tarihi: 29.01.2023 09:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
09:07
Çağla'nın kaçış planı tutmadı! 8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli ilk kez el ele!
2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isimle ismi yanyana anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi.İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel kural bozdu. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmemeye çalışan Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra ilk kez sevgilisiyle ortaya çıktı. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli ile kameralara yakalandı. Çağla Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuşuluyordu. Çiçeği burnunda çift Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla kutlama yaptı. İşte Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli ile aşklarının belgesi...