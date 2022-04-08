Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:34

Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a yakın dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak bakın ne aldı! Safiye Soyman nikaha neden katılmıyor?

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile Safiye Soyman ikilisi sosyal medyada sık sık yüzlerine uyguladıkları filtreler ile dalga konusu oluyor hatta kendileri de bunu espri konusu yapıyor. Safiye Soyman, bugün katıldığı bir magazin programında, yedinci kez dünyaevine girecek olan Seda Sayan'a aldığı hediyeyi açıkladı. Bakın Seda Sayan'ın can dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak ne aldı…