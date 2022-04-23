Giriş Tarihi: 23.04.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 06:43

Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi! Herkesi şaşırttı

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile Safiye Soyman ikilisi sosyal medyada sık sık yüzlerine uyguladıkları filtreler ile dalga konusu oluyor hatta kendileri de bunu espri konusu yapıyor. Safiye Soyman, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da nikah masasına oturacak olan yakın arkadaşı Seda Sayan ile Ökten arasındaki yaş farkı hakkında yorumda bulundu.