Giriş Tarihi: 31.05.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 21:40

Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor

Her hafta Perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisi final için geri sayıma başladı. Başrollerde yer alan Burcu Biricik ve Enis Arıkan'ın da aktardığına göre final bölümü yaklaşan dizide final de ifşa oldu. Psikiyatr yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı aynı adlı kitabın sonu ile dizinin nasıl biteceği belli oldu. Camdaki Kız sonu Şarkıcı Alya'nın hayat verdiği Laz Kızı karakteri ile geliyor. Nalan ve Hayri'nin sonu izleyicileri şok edecek. İşte, Camdaki Kız finali hakkında merak edilenler…