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Haberler Galeri Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor
Giriş Tarihi: 31.05.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 21:40

Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor

Her hafta Perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisi final için geri sayıma başladı. Başrollerde yer alan Burcu Biricik ve Enis Arıkan'ın da aktardığına göre final bölümü yaklaşan dizide final de ifşa oldu. Psikiyatr yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı aynı adlı kitabın sonu ile dizinin nasıl biteceği belli oldu. Camdaki Kız sonu Şarkıcı Alya'nın hayat verdiği Laz Kızı karakteri ile geliyor. Nalan ve Hayri'nin sonu izleyicileri şok edecek. İşte, Camdaki Kız finali hakkında merak edilenler…

Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor

Yeni bölümleri ile her hafta ekranlara gelmeye devam eden Camdaki Kız kitap özeti ile araştırılıyor. Son bölümde Hayri, Laz Kızı ile Nalan'a ihanet ediyor. Durumdan şüphelenen Türkan kimseye bir şey söyleyemiyor. Ancak Laz Kızı ile karşı karşıya gelmeleri uzun sürmüyor. Camdaki Kız finali ile izleyenleri şok etmeye hazırlanıyor. Final tarihi içinse araştırmalar başladı. İşte, Camdaki Kız'ın sonu hakkında şok detaylar!

Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor

NALAN VE HAYRİ AŞKINA LAZ KIZI GÖLGESİ!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen dizi final yapmaya hazırlanıyor. Camdaki Kız 80. Bölüm ile hikayede işler iyice karışıyor.

Son olarak Hayri'nin evli olduğunu öğrenen Nalan durumu kabullenip sevgilisinin eski eşi Türkan'a da yardım etmeye başlamıştı.

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Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor

Gülcihan Hanım'ın ölümü ardından senelerin atlandığı dizide Sedat işlerine yoğunlaşmış bir adam olarak seyirci karşısında çıkarken Nalan, Hayri'nin istekleri doğrultusunda yaşayan bir kadın olarak görülüyor.

Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor

Annesinden gördüğü davranışları Hayri'den de görmeye başlayan Nalan, tüm baskıları kabul etmeye başlamıştır. Hayri, baskını kurarken kebapçıya Laz Kızı çıkar gelir. İkili arasında önlenemez bir çekim oluşur.

Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor

CAMDAKİ KIZ'IN FİNALİ ŞOK EDECEK

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan yapımda kitabın sonu araştırılmaya başlamıştı. Laz Kızı karakterinin hikayeye dahil olmasıyla birlikte kitap sonu da izleyenlerin arasında dolaşmaya başladı.

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