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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın fragmanında Enis Arıkan'ı görenler şoke oldu! İşte Camdaki Kız'ın Muzo'su...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 10:14

'ın fragmanında 'ı görenler şoke oldu! İşte ...

Son dönemde kariyerinin adeta zirvesini yaşayan özellikle sosyal medyanın gözde ünlülerinden. Annesi ile yaptığı paylaşımlarla gönüllere taht kuran Enis Arıkan'ı şu sıralar neredeyse her yerde görüyoruz. Reklam filmleri, show programları... Ama Enis Arıkan son projesini öyle bir sakladı ki gören herkes şoke oldu. Yayın hayatına yeni başlayan 'ın kadrosuna dahil olan Enis Arıkan'ı yayınlanan son fragmanda gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Enis Arıkan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte dizinin başından beri kim olduğu sürpriz olan Enis Arıkan ve hakkında merak edilenler...

Camdaki Kız'ın fragmanında Enis Arıkan'ı görenler şoke oldu! İşte Camdaki Kız'ın Muzo'su...

Son dönemde kariyerinin adeta zirvesini yaşayan özellikle sosyal medyanın gözde ünlülerinden.

Camdaki Kız'ın fragmanında Enis Arıkan'ı görenler şoke oldu! İşte Camdaki Kız'ın Muzo'su...

Annesi ile yaptığı paylaşımlarla gönüllere taht kuran 'ı şu sıralar neredeyse her yerde görüyoruz.

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Camdaki Kız'ın fragmanında Enis Arıkan'ı görenler şoke oldu! İşte Camdaki Kız'ın Muzo'su...

Reklam filmleri, show programları... Ama son projesini öyle bir sakladı ki gören herkes şoke oldu.

Camdaki Kız'ın fragmanında Enis Arıkan'ı görenler şoke oldu! İşte Camdaki Kız'ın Muzo'su...
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Camdaki Kız'ın fragmanında Enis Arıkan'ı görenler şoke oldu! İşte Camdaki Kız'ın Muzo'su...

Yayın hayatına yeni başlayan 'ın kadrosuna dahil olan 'ı yayınlanan son fragmanda gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

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