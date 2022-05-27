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Haberler Galeri Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı meğer EDHO'nun yıldızıyla evliymiş… Devrim Yakut’un eşi bakın hangi ünlü!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 16:18

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı meğer EDHO'nun yıldızıyla evliymiş… Devrim Yakut’un eşi bakın hangi ünlü!

Son dönemde rol aldığı 'Camdaki Kız' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Yakut'tan geçtiğimiz günlerde korkutan haber gelmişti. Dizide bir süredir görünmeyen ünlü oyuncu Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un, bu süreçte tedavi gördüğü öğrenilmişti. Devrim Yakut da özel hayatı merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu. Bakın Devrim Yakut'un eşi kim çıktı!

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Devrim Yakut’un eşi bakın hangi ünlü!

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Gülcihan karakteriyle büyük bir üne kavuşan Devrim Yakut, özel hayatıyla gündeme geldi.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Devrim Yakut’un eşi bakın hangi ünlü!

Yakut'un EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu.

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Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Devrim Yakut’un eşi bakın hangi ünlü!

Devrim Yakut da özel hayatı merak edilen oyuncular arasında yer alıyor.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Devrim Yakut’un eşi bakın hangi ünlü!

Bugüne kadar birçok dizi ve filmde yer alan Devrim Yakut, karakterleri canlandırmayan onları adeta yaşayan oyuncular arasında gösteriliyor.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Devrim Yakut’un eşi bakın hangi ünlü!

Doğaçlama yeteneği oldukça kuvvetli olan Yakut'un evli olduğu ismi ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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