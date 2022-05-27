Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Devrim Yakut’un eşi bakın hangi ünlü!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 16:18

Son dönemde rol aldığı 'Camdaki Kız' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Yakut'tan geçtiğimiz günlerde korkutan haber gelmişti. Dizide bir süredir görünmeyen ünlü oyuncu Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un, bu süreçte tedavi gördüğü öğrenilmişti. Devrim Yakut da özel hayatı merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu. Bakın Devrim Yakut'un eşi kim çıktı!