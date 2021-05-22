Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik gerçek mesleği ile şaşırttı! Bakın hangi bölümden mezunmuş...

Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle gönülleri fetheden Burcu Biricik,Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik Nalan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu. Burcu Biricik'in hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. Burcu Biricik hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Burcu Biricik'in gerçek mesleği herkesi şaşırtacak cinsten. Burcu Biricik hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı. İşte son oynadığı Camdaki Kız dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen Burcu Biricik'in gerçek mesleği...