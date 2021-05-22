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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik gerçek mesleği ile şaşırttı! Bakın hangi bölümden mezunmuş...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 17:23

'ın gerçek mesleği ile şaşırttı! Bakın hangi bölümden mezunmuş...

dizisindeki karakteriyle gönülleri fetheden ,'ın 'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik Nalan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu. Burcu Biricik'in hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. Burcu Biricik hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. herkesi şaşırtacak cinsten. Burcu Biricik hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı. İşte son oynadığı Camdaki Kız dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen Burcu Biricik'in gerçek mesleği...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik gerçek mesleği ile şaşırttı! Bakın hangi bölümden mezunmuş...

dizisindeki karakteriyle gönülleri fetheden ,'ın 'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik gerçek mesleği ile şaşırttı! Bakın hangi bölümden mezunmuş...

dizisinde başrolü kapan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu. Burcu Biricik'in hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. Burcu Biricik hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik gerçek mesleği ile şaşırttı! Bakın hangi bölümden mezunmuş...

'in gerçek mesleği herkesi şaşırtacak cinsten. Burcu Biricik hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı. İşte son oynadığı dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik gerçek mesleği ile şaşırttı! Bakın hangi bölümden mezunmuş...

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik gerçek mesleği ile şaşırttı! Bakın hangi bölümden mezunmuş...

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

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