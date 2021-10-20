Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik şalvarını giydi zeytin topladı! Burcu Biricik’in doğal güzelliği mest etti!

Oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle hayranlarını mest eden Burcu Biricik, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinin başrol karakteri olan 'Nalan'ı canlandırıyor. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 3.1 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, son olarak başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Sıfır makyaj hali ile poz veren Burcu Biricik'in doğal güzelliğine çok sayıda beğeni geldi. İşte Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in şalvarlı pozları...