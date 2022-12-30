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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i bir de böyle görün! Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik bu sefer cesaretini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:41

Camdaki Kız'ın NalanBurcu Biricik'i bir de böyle görün! Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik bu sefer cesaretini konuşturdu!

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, şimdilerde rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Eski halini görenler tanımakta zorlanırken, güzel oyuncuya "Bu sen misin?", "Ne kadar değişmiş" tarzında yorumlar yağdı. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından sıfır makyajlı halini paylaşmıştı. İşte Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi ve sıfır makyajlı hali…

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i bir de böyle görün! Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik bu sefer cesaretini konuşturdu!

Camdaki Kız'da hayat verdiği Nalan karakteriyle oyunculuğunu konuşturan Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i bir de böyle görün! Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik bu sefer cesaretini konuşturdu!

11 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Jüri koltuğunda Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturduğu Artiz Mektebi yarışmasına katılan ünlü oyuncunun 23 yaşındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i bir de böyle görün! Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik bu sefer cesaretini konuşturdu!

BİRİNCİ OLMUŞTU

Söz konusu yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında şunları dile getirmişti:

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i bir de böyle görün! Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik bu sefer cesaretini konuşturdu!

"Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i bir de böyle görün! Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik bu sefer cesaretini konuşturdu!

Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum.

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