Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:38

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i bir de böyle görün! Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik cesaretini konuşturdu!

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, şimdilerde rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Eski halini görenler tanımakta zorlanırken, güzel oyuncuya "Bu sen misin?", "Ne kadar değişmiş" tarzında yorumlar yağdı. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından sıfır makyajlı halini paylaşmıştı. İşte Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi ve sıfır makyajlı hali…