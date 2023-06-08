Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik’ten cesaret örneği!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:51

Camdaki Kız'ın NalanBurcu Biricik'i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik’ten cesaret örneği!

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, şimdilerde rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Eski halini görenler tanımakta zorlanırken, güzel oyuncuya "Bu sen misin?", "Ne kadar değişmiş" tarzında yorumlar yağdı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hali sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi ve görenleri hayret ettiren makyajsız hali...

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik’ten cesaret örneği!

Camdaki Kız'da hayat verdiği Nalan karakteriyle çok konuşulan Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Burcu Bircik'in geçmiş yıllara ait fotoğrafları ve değişimi takipçilerinin dilinde...

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik’ten cesaret örneği!

11 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Jüri koltuğunda Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturduğu Artiz Mektebi yarışmasına katılan ünlü oyuncunun 23 yaşındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik’ten cesaret örneği!

BİRİNCİ OLMUŞTU

Söz konusu yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında şunları dile getirmişti:

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik’ten cesaret örneği!

"Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik’ten cesaret örneği!

Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum.

SON DAKİKA