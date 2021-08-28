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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali gündem oldu! "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki halini görenler tanıyamadı!
Giriş Tarihi: 28.08.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 15:40

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali gündem oldu! "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki halini görenler tanıyamadı!

"Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Biricik, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi ise yeniden gündem oldu. Bir dönem "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol alan oyuncunun setten bir karesi, sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Biricik'in "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki estetiksiz hali...

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in estetiksiz hali gündem oldu! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki halini görenler tanıyamadı!

"Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in estetiksiz hali gündem oldu! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki halini görenler tanıyamadı!

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Biricik, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in estetiksiz hali gündem oldu! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki halini görenler tanıyamadı!

Burcu Biricik, yıllar içindeki değişimi ile yeniden adından söz ettirdi.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in estetiksiz hali gündem oldu! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki halini görenler tanıyamadı!

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Burcu Biricik, sosyal medyanın diline düştü.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in estetiksiz hali gündem oldu! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki halini görenler tanıyamadı!

Şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde rol alan güzel oyuncu, yıllar önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran tarihi dizi "Muhteşem Yüzyıl"daki haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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