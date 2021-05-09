Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu bildiğiniz gibi değilmiş... Ajda Pekkan ile arasındaki ilişki şoke etti!

Sosyal medyada konuştuğu dizilerden olan Camdaki Kız oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu Kırmızı Oda'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor. Yeni nesil oyunculardan olan Feyyaz Şerifoğlu'nun on parmağında on marifet. Sesinin güzelliğiyle Ajda Pekkan'ı da kendine hayran bırakan Feyyaz Şerifoğlu hakkında gerçekle herkesi şaşırttı. 2013'de O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıkan Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun eski halleri olay oldu...