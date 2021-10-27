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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü hangi ünlü sunucuya kaptırdı...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 09:53

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü hangi ünlü sunucuya kaptırdı...

Şimdilerde "Camdaki Kız" dizisindeki 'Sedat' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, ilk olarak Kırmızı Oda'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuktaki başarısıyla zirveye emin adımlarla tırmanan Feyyaz Şerifoğlu'nun, özel hayatı da merak ediliyor. Son olarak yakışıklı oyuncunun sır gibi sakladığı ünlü sevgilisi ortaya çıktı. Bakın Feyyaz Şerifoğlu gönlünü kime kaptırdı...

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü hangi ünlü sunucuya kaptırdı...

İlk olarak 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla hayatımıza giren Feyyaz Şerifoğlu, 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı 'Can' karakteriyle geniş çevrelerce tanınmayı başardı.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü hangi ünlü sunucuya kaptırdı...

Bir süredir 'Camdaki Kız' dizisinde 'Sedat' karakterine hayat veren Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu.

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Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü hangi ünlü sunucuya kaptırdı...

30 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü hangi ünlü sunucuya kaptırdı...

Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü hangi ünlü sunucuya kaptırdı...

Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda kahvaltı çıkışı böyle görüntülendi. İkili, özel hayatlarıyla ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı.

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