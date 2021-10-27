Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:47Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 09:53
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü hangi ünlü sunucuya kaptırdı...
Şimdilerde "Camdaki Kız" dizisindeki 'Sedat' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, ilk olarak Kırmızı Oda'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuktaki başarısıyla zirveye emin adımlarla tırmanan Feyyaz Şerifoğlu'nun, özel hayatı da merak ediliyor. Son olarak yakışıklı oyuncunun sır gibi sakladığı ünlü sevgilisi ortaya çıktı. Bakın Feyyaz Şerifoğlu gönlünü kime kaptırdı...