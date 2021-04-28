Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşırttı! Sosyal medya çalkalandı!

Hayat Şarkısı dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle gönülleri fethetti. Biricik, son dizisiyle magazin gündemine damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan Biricik, oynadığı son dizide performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Güzel oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Biricik'in hayatı merak konusu oldu. Burcu Biricik hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Burcu Biricik'in gerçek mesleği herkesi şaşırtacak cinsten. Burcu Biricik hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı. İşte son oynadığı Camdaki Kız dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncunun gerçek mesleği …