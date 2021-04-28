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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşırttı! Sosyal medya çalkalandı!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 06:37

'ın yıldızı 'in gerçek mesleği şaşırttı! Sosyal medya çalkalandı!

dizisiyle yıldızı parlayan , dizisindeki karakteriyle gönülleri fethetti. Biricik, son dizisiyle magazin gündemine damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan Biricik, oynadığı son dizide performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Güzel oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Biricik'in hayatı merak konusu oldu. Burcu Biricik hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Burcu Biricik'in gerçek mesleği herkesi şaşırtacak cinsten. Burcu Biricik hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı. İşte son oynadığı dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncunun gerçek mesleği …

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşırttı! Sosyal medya çalkalandı!

dizisinde Nalan karakteri izleyici karşısına çıkan , güçlü performansı ile herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşırttı! Sosyal medya çalkalandı!

'in arkeolog olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun mesleğini ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşadı.

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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşırttı! Sosyal medya çalkalandı!

VAN'DA KAZI ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de etkileyen , bu kez eski mesleği ile gündeme geldi.

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşırttı! Sosyal medya çalkalandı!

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Biricik'in arkeolog olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşadı.

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşırttı! Sosyal medya çalkalandı!

Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bırakan ünlü oyuncu, Van'da 45 gün boyunca kazı çalışmalarına bile katılmış.

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