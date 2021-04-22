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Haberler Galeri Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 14:53

’ın yıldızı ’den açıklaması geldi!

Güzel oyuncu , önceki gün 'nda görüntülendi. 1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi geçen yıl mayısta gelin olmayı planlıyordu. Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" demişti. Hande Ataizi'ne eski erkek arkadaşı 'ın sözleri hatırlatıldı. Ataizi "Mutlu ve uzun evliliğin formülü henüz bulunamadı" cevabını verdi.

Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!

Oğlu Aslan Leon ve 2 yıldır aşk yaşadığı ile 'nda görüntülenen 'ne eski erkek arkadaşı 'ın sözleri hatırlatıldı. Ataizi "Mutlu ve uzun evliliğin formülü henüz bulunamadı" cevabını verdi.

Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!

Posta'nın haberine göre; önceki gün 'ndaydı. Yanında eski eşinden olan oğlu Aslan Leon ve 2 yıldır aşk yaşadığı vardı.

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Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!

Güneşi görünce, bir güzel çimlere uzandılar. Aslan Leon salıncağa bindi. Sıkılınca annesine seslenip top oynamak istediğini söyledi. Hande de oğlunu haliyle kırmadı.

Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!


'HERKES BİR ŞEYLER DENİYOR'
Bu arada eski erkek arkadaşı 'ın "Biz eşim Ece ile ayrı evlerde kalıyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Mutlu ve uzun evliliğin formülü henüz bulunamadı.

Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!

Herkes bir şeyler deniyor işte" yorumunu yaptı. Daha önce iki kez gelin olan , ile hazırlığında.

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