Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi! 'Mutlu ve uzun evliliğin formülü...'

Güzel oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Maçka Parkı'nda görüntülendi. 1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi geçen yıl mayısta gelin olmayı planlıyordu. Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" demişti. Hande Ataizi'ne eski erkek arkadaşı Fazıl Say'ın sözleri hatırlatıldı. Ataizi "Mutlu ve uzun evliliğin formülü henüz bulunamadı" cevabını verdi.