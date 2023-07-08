Giriş Tarihi: 08.07.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 14:46

Can Ayşecik 7 yaşındayken tüm Türkiye onu tanıyordu ama adeta sırra kadem bastı! 'Can Ayşecik' öyle bir değişti ki o olduğuna kimse inanamıyor!

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 32 yaşında evli bir genç kadın. Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş... Son olarak eşi ile pozlarını paylaşan Ecem Kanun ilgi odağı oldu. Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...