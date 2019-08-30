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  • Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların 'i 'u gören tanıyamıyor...

büyüdü! Bir dönemin 'i çocuk oyuncu 'u gören tanıyamıyor...90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken daha 7 yaşında sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 27 yaşında ve bakın nasıl değişmiş... Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz ile dikkat çekiyor. 'un son halini ve ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte bir döneme damga vuran ....

Giriş Tarihi: 30.08.2019 08:23 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 08:32
Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

büyüdü! Bir dönemin 'i çocuk oyuncu 'u gören tanıyamıyor...90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken daha 7 yaşında sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 27 yaşında ve bakın nasıl değişmiş... Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz ile dikkat çekiyor. 'un son halini ve ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte bir döneme damga vuran ....

Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

Bir dönemin fenomen olmuş dizileriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncuların şimdiki halleri şaşırtıyor... İşte çocuk yaşta ünlü olan ve sevimli oyunculuklarıyla milyonların kalbini kazanan ...

BİRSU DEMİR

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Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

BİRSU DEMİR

Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

BİRSU DEMİR

Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

BİRSU DEMİR

Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

ZEYNEP ÖZKAYA

Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

ZEYNEP ÖZKAYA

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