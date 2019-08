Can Ayşecik büyüdü güzelliği ile büyülüyor! 90'lı yılların Ayşecik'i Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

Can Ayşecik büyüdü! Bir dönemin Ayşecik'i çocuk oyuncu Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken daha 7 yaşında sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 27 yaşında ve bakın nasıl değişmiş... Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz Ecem Kanun güzelliği ile dikkat çekiyor. Can Ayşecik Ecem Kanun'un son halini ve ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri....