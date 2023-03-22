Giriş Tarihi: 22.03.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 07:04

'Can Ayşecik' dizisinin çocuk yıldızı büyüdü! Ecem Kanun son haliyle hayran bıraktı!

90'lı yılların unutulmaz dizilerinin başında gelen Can Ayşecik dizisi 7'den 70'e herkesin hafızalarına kazındı. Ecem Kanun dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle, milyonların gönlünü kazanmıştı. Küçük Ayşecik büyüdü. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 31 yaşında evli bir kadın. Son olarak eşi ile pozlarını paylaşan Ecem Kanun ilgi odağı oldu. Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...