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Haberler Galeri 'Can Ayşecik' güzelliğiyle mest etti! Şöhret olduğunda henüz 7 yaşındaydı... Ecem Kanun şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:44

'Can Ayşecik' güzelliğiyle mest etti! Şöhret olduğunda henüz 7 yaşındaydı... Ecem Kanun şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 30 yaşında evli bir genç kadın. Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş... Son olarak eşi ile pozlarını paylaşan Ecem Kanun ilgi odağı oldu. Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

’Can Ayşecik’ güzelliğiyle mest etti! Şöhret olduğunda henüz 7 yaşındaydı... Ecem Kanun şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Can Ayşecik büyüdü! Bir dönemin Ayşecik'i çocuk oyuncu Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

’Can Ayşecik’ güzelliğiyle mest etti! Şöhret olduğunda henüz 7 yaşındaydı... Ecem Kanun şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken daha 7 yaşında sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor.

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’Can Ayşecik’ güzelliğiyle mest etti! Şöhret olduğunda henüz 7 yaşındaydı... Ecem Kanun şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır.

’Can Ayşecik’ güzelliğiyle mest etti! Şöhret olduğunda henüz 7 yaşındaydı... Ecem Kanun şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş.

’Can Ayşecik’ güzelliğiyle mest etti! Şöhret olduğunda henüz 7 yaşındaydı... Ecem Kanun şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 30 yaşında evli bir genç kadın.

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