Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi! Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası...

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, iki ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde Ege koylarında tatil yapan Can Bonomo ile Öykü Karayel, oğulları Roman'ı ilk kez denizle tanıştırdı. Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü çift, oğullarını denize sokarken objektiflere yansıdı. Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman'ın yüzüde ilk kez görülmüş oldu. Minik Roman'ın babası Can Bonomo'ya olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ile deniz keyfi...