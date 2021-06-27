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Haberler Galeri Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi! Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası...
Giriş Tarihi: 27.06.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 12:46

Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi! Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası...

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, iki ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde Ege koylarında tatil yapan Can Bonomo ile Öykü Karayel, oğulları Roman'ı ilk kez denizle tanıştırdı. Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü çift, oğullarını denize sokarken objektiflere yansıdı. Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman'ın yüzüde ilk kez görülmüş oldu. Minik Roman'ın babası Can Bonomo'ya olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ile deniz keyfi...

Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi! Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası...

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi! Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası...

Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, iki ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

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Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi! Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası...

Şimdilerde Ege koylarında tatil yapan Can Bonomo ile Öykü Karayel, oğulları Roman'ı ilk kez denizle tanıştırdı.

Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi! Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası...

Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü çift, oğullarını denize sokarken objektiflere yansıdı. İşte Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ile deniz keyfi...

Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi! Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası...

Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman'ın yüzüde ilk kez görülmüş oldu. Minik Roman'ın babası Can Bonomo'ya olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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