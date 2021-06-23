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Haberler Galeri Can Bonomo oğlu Roman'ı denizle tanıştırdığı anları paylaştı! Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile pozuna rekor beğeni
Giriş Tarihi: 23.06.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 15:42

Can Bonomo oğlu Roman'ı denizle tanıştırdığı anları paylaştı! Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile pozuna rekor beğeni

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, iki ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde Ege koylarında tatil yapan Can Bonomo ile Öykü Karayel, oğulları Roman'ı ilk kez denizle tanıştırdı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Bonomo'ya, rekor sayıda beğeni geldi!

Can Bonomo oğlu Roman'ı denizle tanıştırdığı anları paylaştı! Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile pozuna rekor beğeni

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Çelik, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, iki ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

Can Bonomo oğlu Roman'ı denizle tanıştırdığı anları paylaştı! Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile pozuna rekor beğeni

Şimdilerde Ege koylarında tatil yapan Can Bonomo ile Öykü Çelik, oğulları Roman'ı ilk kez denizle tanıştırdı.

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Can Bonomo oğlu Roman'ı denizle tanıştırdığı anları paylaştı! Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile pozuna rekor beğeni

Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, oğlunu denizle tanıştırdı. Ünlü şarkıcı, eşinin de yer aldığı bu fotoğrafı, "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Can Bonomo oğlu Roman'ı denizle tanıştırdığı anları paylaştı! Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile pozuna rekor beğeni

"BANA BENZİYOR"

34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim.

Can Bonomo oğlu Roman'ı denizle tanıştırdığı anları paylaştı! Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile pozuna rekor beğeni

Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.

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