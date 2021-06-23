Giriş Tarihi: 23.06.2021 15:41Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 15:42
Can Bonomo oğlu Roman'ı denizle tanıştırdığı anları paylaştı! Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile pozuna rekor beğeni
Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, iki ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde Ege koylarında tatil yapan Can Bonomo ile Öykü Karayel, oğulları Roman'ı ilk kez denizle tanıştırdı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Bonomo'ya, rekor sayıda beğeni geldi!