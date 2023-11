Giriş Tarihi: 04.11.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 23:53

Can Bonomo ve Öykü Karayel’den eğlenceli aile pozu!

İki ünlü isim Can Bonomo ve Öykü Karayel 2018 yılında dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bu mutlu evliliğinden Roman adında bir oğlu oldu. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı Can Bonomo, bugün aile pozunu paylaştı. İşte Can Bonomo'nun o paylaşımı!