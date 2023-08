Can Bonomo’dan mutlu aile pozu ile gönderme! Didem Soydan’ın ’hala evli bir adama aşığım’ itirafı akıllara onu getirmişti...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 16:19

Ünlü model Didem Soydan ile şarkıcı Can Bonomo, bir dönem yaşadıkları aşk ile adlarından söz ettirmişti. Didem Soydan ile yollarını ayırdıktan sonra Bonomo, aradığı aşkı Öykü Karayel'de bulmuş ve oyuncu ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden bir çocukları olan çift, son olarak Didem Soydan'ın yaptığı bir itiraf ile magazin gündemine oturdu. Soydan katıldığı bir YouTube programında, "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" deyince oklar Can Bonomo ile Öykü Karayel'e dönmüştü. Soydan bu iddiaları yalanlasa da Can Bonomo'dan göndermeli bir paylaşım daha geldi. İşte Can Bonomo'nun dikkat çeken o paylaşımı!