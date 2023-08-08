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Haberler Galeri Can Bonomo'dan mutlu aile pozu ile gönderme! Didem Soydan'ın 'hala evli bir adama aşığım' itirafı akıllara onu getirmişti...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 16:19

Can Bonomo'dan mutlu aile pozu ile gönderme! Didem Soydan'ın 'hala evli bir adama aşığım' itirafı akıllara onu getirmişti...

Ünlü model Didem Soydan ile şarkıcı Can Bonomo, bir dönem yaşadıkları aşk ile adlarından söz ettirmişti. Didem Soydan ile yollarını ayırdıktan sonra Bonomo, aradığı aşkı Öykü Karayel'de bulmuş ve oyuncu ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden bir çocukları olan çift, son olarak Didem Soydan'ın yaptığı bir itiraf ile magazin gündemine oturdu. Soydan katıldığı bir YouTube programında, "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" deyince oklar Can Bonomo ile Öykü Karayel'e dönmüştü. Soydan bu iddiaları yalanlasa da Can Bonomo'dan göndermeli bir paylaşım daha geldi. İşte Can Bonomo'nun dikkat çeken o paylaşımı!

Can Bonomo’dan mutlu aile pozu ile gönderme! Didem Soydan’ın ’hala evli bir adama aşığım’ itirafı akıllara onu getirmişti...

Şarkıcı Can Bonomo ile manken Didem Soydan, bir dönem büyük bir aşk yaşamış, ancak çift yollarını ayırmıştı. Son yaşananlar ile eski sevgililer yeniden magazin gündeminde!

Can Bonomo’dan mutlu aile pozu ile gönderme! Didem Soydan’ın ’hala evli bir adama aşığım’ itirafı akıllara onu getirmişti...

Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk olmuştu. Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan ve adından sık sık söz ettiren Soydan, şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.

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Can Bonomo’dan mutlu aile pozu ile gönderme! Didem Soydan’ın ’hala evli bir adama aşığım’ itirafı akıllara onu getirmişti...

İşiten'in sorularına samimi yanıtlar veren Soydan'ın eski aşkı ile ilgili söyledikleri herkesi şoke etmişti.

Can Bonomo’dan mutlu aile pozu ile gönderme! Didem Soydan’ın ’hala evli bir adama aşığım’ itirafı akıllara onu getirmişti...

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahsetmişti.

Can Bonomo’dan mutlu aile pozu ile gönderme! Didem Soydan’ın ’hala evli bir adama aşığım’ itirafı akıllara onu getirmişti...

Ünlü mankenin açıklamalarının ardından gözler Can Bonomo'ya çevrilmişti.

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