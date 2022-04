Giriş Tarihi: 08.04.2022 20:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 20:28

Can Bonomo’nun eşi ünlü oyuncu Öykü Karayel anneliği anlattı! Öykü Karayel: Enteresan bir duygu!

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında evlendi. Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bu mutlu evliliklerinden bir de 2021 yılında Roman adında oğulları dünyaya geldi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, her fırsatta birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seriyor. Bir dergiye röportaj veren Öykü Karayel, anneliği anlattı. İşte ayrıntılar!