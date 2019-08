Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?

Ünlü oyuncu Can Yaman, Amerika Birleşik Devletleri'nde diziler için gerçekleştirilen ENews'in bu yılki En İyi Tv Erkek Oyuncusu seçildi. ABD'yi sallayan Can Yaman ülkemizde ve dünyada giderek popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Ankette birinci seçilen Can Yaman, ünlü Hollywood yıldızı Jensen Ackles'ı da geride bırakarak zirveye oturdu. 15 sezonluk efsane dizi Supernatural'ın başrol oyuncusu Jensen Ackles yüzde 9.9, Can Yaman ise oyların yüzde 90,1'ini alarak birinci seçildi. Dünya çapında tanınan aktörler arasında birinci seçilen Can Yaman İtalyan Lisesi'ni birincilikle bitirdi ve ardından hukuk fakültesi mezunu oldu. 1989 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, okul hayatı boyunca başarılı bir profil çizdi. Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Can Yaman aynı zamanda lisanslı bir basketbolcudur.