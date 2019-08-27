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  • Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?

’yi salladı! hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?

Ünlü oyuncu , 'nde diziler için gerçekleştirilen 'in bu yılki En İyi Tv Erkek Oyuncusu seçildi. 'yi sallayan ülkemizde ve dünyada giderek popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Ankette birinci seçilen , ünlü Hollywood yıldızı 'ı da geride bırakarak zirveye oturdu. 15 sezonluk efsane dizi Supernatural'ın başrol oyuncusu yüzde 9.9, Can Yaman ise oyların yüzde 90,1'ini alarak birinci seçildi. Dünya çapında tanınan aktörler arasında birinci seçilen Can Yaman İtalyan Lisesi'ni birincilikle bitirdi ve ardından hukuk fakültesi mezunu oldu. 1989 yılında 'da doğan ve aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, okul hayatı boyunca başarılı bir profil çizdi. Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Can Yaman aynı zamanda lisanslı bir basketbolcudur.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 17:28
Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?

, 'yi salladı. Yapılan bir ankette ünlü oyuncu 'ı geride bırakarak birinciliği elde eden her geçen gün hayran kitlesini arttıyor.

Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?
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Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?
Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?
Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?
Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?
Can Yaman ABD’yi salladı! Can Yaman hangi ünlü oyuncuyu geride bırakarak birinci seçildi?
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