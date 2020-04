Yakışıklı oyuncu Can Yaman, annesi Gülden Yaman ile tango yaptığı videoyu Instagram hesabından yayınladı. Can Yaman, 'Dünya Dans Günü' nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Can Yaman videonun altına; "Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için çok şanslı hissediyorum" notunu düştü. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Can Yaman'ın dans videosu sosyal medyada adeta olay oldu. Yaman'ın annesiyle yaptığı dansa takipçileri hayran kaldı…