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Haberler Galeri Can Yaman Diletta Leotta'nın ihanetini sineye mi çekti? Can Yaman Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 12:26

'nın ihanetini sineye mi çekti? Can Yaman ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor!

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak iddialarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı ile dudak dudağa yakalanmıştı. İhanet görüntülerinin ardından Can Yaman'ın hamlesi merak ediliyordu. Ancak Can Yaman, kendisine ihanet eden Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor. Yaman, yaptığı hamleyle herkesi şaşkına çevirdi...

Can Yaman Diletta Leotta'nın ihanetini sineye mi çekti? Can Yaman Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor!

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca hayranı olan , kariyeri için gittiği İtalya'da karizmayı iyice çizdirdi.

Can Yaman Diletta Leotta'nın ihanetini sineye mi çekti? Can Yaman Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor!

Oyuncunun bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği spiker , iş insanı ile dudak dudağa yakalanmıştı.

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Can Yaman Diletta Leotta'nın ihanetini sineye mi çekti? Can Yaman Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor!

basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası Yaman- Leotta aşkının reklam ilişkisi olduğu iddiaları güçlenmişti.

Can Yaman Diletta Leotta'nın ihanetini sineye mi çekti? Can Yaman Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor!

spikerin, yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi.

Can Yaman Diletta Leotta'nın ihanetini sineye mi çekti? Can Yaman Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor!

Ancak dergiye göre fotoğrafların çekildiği tarihte Leotta, 'la birlikteydi.

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