Can Yaman Diletta Leotta'nın ihanetini sineye mi çekti? Can Yaman Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor!

Can Yaman, kısa süre önce gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanet iddialarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İhanet görüntülerinin ardından Can Yaman'ın hamlesi merak ediliyordu. Ancak Can Yaman, kendisine ihanet eden Diletta Leotta'nın peşini bırakmıyor. Yaman, yaptığı hamleyle herkesi şaşkına çevirdi...