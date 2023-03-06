Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Can Yaman ile büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spiker Diletta Leotta'dan bebek müjdesi!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:25

Can Yaman ile büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spiker Diletta Leotta'dan bebek müjdesi!

"Erkenci Kuş" dizisi ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Can Yaman, şimdilerde İtalya'ya mesleğini sürdürüyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Can Yaman, bir dönem İtalyan spiker Diletta Leotta ile doludizgin aşk yaşamıştı. Evlilik yolunda giden ilişki, ani bir şekilde sona ermişti. Can Yaman'dan sonra gönlünü kaleci Loris Karius'a kaptıran Diletta Leotta'dan son olarak müjdeli haber geldi. İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bir bebek beklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Can Yaman ile büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan bebek müjdesi!

Rol aldığı dizilerle yıldızı parlayan, "Erkenci Kuş" dizisi ile popülerliği artan oyuncu Can Yaman, geçen yıllarda kariyerini İtalya'da sürdürme kararı almıştı. Başarılı oyunculuğu ile İtalya'nın gözde isimleri arasında yer alan Yaman, özel hayatındaki gelişmeler ile de zaman zaman gündeme geliyor.

Can Yaman ile büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan bebek müjdesi!

Can Yaman, bir dönem İtalyan spiker Diletta Leotta ile doludizgin aşk yaşamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Can Yaman ile büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan bebek müjdesi!

Dilette Leotta ile doludizgin aşk yaşayan ve ailesiyle tanıştıran oyuncu, sevgilisine evlilik teklifi ederek ciddiyetini de ele güne ilan etmişti.

Can Yaman ile büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan bebek müjdesi!

Ancak evlilik yolunda giden ilişki, ani bir şekilde sona ermişti.

Can Yaman ile büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan bebek müjdesi!

Çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

SON DAKİKA