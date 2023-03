Can Yaman ile büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan bebek müjdesi!

Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:25

"Erkenci Kuş" dizisi ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Can Yaman, şimdilerde İtalya'ya mesleğini sürdürüyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Can Yaman, bir dönem İtalyan spiker Diletta Leotta ile doludizgin aşk yaşamıştı. Evlilik yolunda giden ilişki, ani bir şekilde sona ermişti. Can Yaman'dan sonra gönlünü kaleci Loris Karius'a kaptıran Diletta Leotta'dan son olarak müjdeli haber geldi. İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bir bebek beklediği öğrenildi. İşte detaylar...