Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Büyük aşk bitti mi?

Can Yaman gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını almıştı. Bu yıldırım teklifin, Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Ani bir kararla Instagram hesabını kapatan Can Yaman, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.