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Haberler Galeri Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Büyük aşk bitti mi?
Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:48

ile aşkında sürpriz gelişme! Büyük aşk bitti mi?

gönlünü 'nın ünlü spor spikerlerinden 'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını almıştı. Bu yıldırım teklifin, Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Ani bir kararla hesabını kapatan Can Yaman, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Büyük aşk bitti mi?

Erkenci Kuş dizisiyle ünü sınırları , dizi ve reklam çekimleri için gittiği 'da ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ani bir kararla hesabını kapatan Can Yaman, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Büyük aşk bitti mi?

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen 31 yaşındaki , sevenlerini şaşırtan bir hamlede bulundu.

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Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Büyük aşk bitti mi?

hesabını kapatan oyuncu, bu hamlesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Büyük aşk bitti mi?

'ın hesabını tamamen mi yoksa geçici olarak mı kapattığı gizemini koruyor.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Büyük aşk bitti mi?

'ın hesabını kapatmasının yankıları devam ederken evlilik teklif ettiği ve aynı evde yaşamaya başladığı spor spikeri sevgilisi doktor arkadaşı ile baş başa kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşması da dikkat çekti.

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