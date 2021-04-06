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Haberler Galeri Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni evi göz kamaştırdı! Sosyal medya onların aşk yuvasını konuşuyor!
Giriş Tarihi: 05.04.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:25

ile 'nın yeni evi göz kamaştırdı! Sosyal medya onların yuvasını konuşuyor!

gönlünü 'nın ünlü spor spikerlerinden 'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı tam gaz devam ediyor. Romantik bir teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını aldı. Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Diletta Leotta ile yaşayan Can Yaman İtalya'da yeni evlerine taşındı. İşte ünlü çiftin sosyal medyadan paylaştıkları evi …

Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni evi göz kamaştırdı! Sosyal medya onların aşk yuvasını konuşuyor!

ile 'nın yeni yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları evleri

Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni evi göz kamaştırdı! Sosyal medya onların aşk yuvasını konuşuyor!

Oyuncu ile sunucu 'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

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Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni evi göz kamaştırdı! Sosyal medya onların aşk yuvasını konuşuyor!

İkili, 'da yeni evlerine taşındı.

Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni evi göz kamaştırdı! Sosyal medya onların aşk yuvasını konuşuyor!

Oyuncu ile sunucu , 'nın Roma kentindeki yeni evlerinde mutluluk pozu verdi.

Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni evi göz kamaştırdı! Sosyal medya onların aşk yuvasını konuşuyor!

Yaman ile Leotta'nın keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

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