Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni evi göz kamaştırdı! Sosyal medya onların aşk yuvasını konuşuyor!

Can Yaman gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı tam gaz devam ediyor. Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını aldı. Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman İtalya'da yeni evlerine taşındı. İşte ünlü çiftin sosyal medyadan paylaştıkları göz kamaştıran evi …