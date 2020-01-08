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  • Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

saçı sakalı kesti! Can Yaman oldu onu konuştu!

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde sık sık yer almayı başaran 'a birçok kesimden tepki yağmıştı. 'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Son olarak yer aldığı dizisi ile yurt dışında da ünlenen Can Yaman ve kaslı vücudu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, kendisiyle özdeşleşen uzun saçları ve sakallarını kesti. Can Yaman "Ocakta bedelli askerlik için 'ya gideceğim. Saç ve sakallarımı kestireceğim için çok üzgünüm. Umarım hayranlarım şok yaşamaz" demişti. olduğu fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla hayranları yorum yağdırdı. İşte asker olmaya hazırlanan ve sizin derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 10:54
Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde sık sık yer almayı başaran 'a birçok kesimden tepki yağmıştı. 'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Son olarak yer aldığı dizisi ile yurt dışında da ünlenen Can Yaman ve kaslı vücudu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, kendisiyle özdeşleşen uzun saçları ve sakallarını kesti. Can Yaman "Ocakta bedelli askerlik için 'ya gideceğim. Saç ve sakallarımı kestireceğim için çok üzgünüm. Umarım hayranlarım şok yaşamaz" demişti.

Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

'ın olduğu fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla hayranları yorum yağdırdı. İşte asker olmaya hazırlanan ve sizin derlediğimiz ...

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Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

MAZHAR ALANSON - KADİR İNANIR

Alanson (sağda) ve Kadir İnanır meğer asker arkadaşıymış.

Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

KEMAL SUNAL

Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook'ta paylaşıldı.

Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

Kemal Sunal'ın askerlik albümünden bir kare.

Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

ANDREY POLYANIN

atv'de yayınlanan"Elin Oğlu" programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin'in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul'da askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı'nda tamamlayan Polyanin, "Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçik'le omuz omuza savaşırım" diyor.

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