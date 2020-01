Can Yaman saçı sakalı kesti! Can Yaman asker tıraşı oldu sosyal medya onu konuştu!

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde sık sık yer almayı başaran Can Yaman'a birçok kesimden tepki yağmıştı. İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Son olarak yer aldığı Erkenci Kuş dizisi ile yurt dışında da ünlenen Can Yaman uzun saçları ve kaslı vücudu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, kendisiyle özdeşleşen uzun saçları ve sakallarını kesti. Can Yaman "Ocakta bedelli askerlik için İzmir Bornova'ya gideceğim. Saç ve sakallarımı kestireceğim için çok üzgünüm. Umarım hayranlarım şok yaşamaz" demişti.